İzmirli depremzedelerden ‘emsal artışı’ isyanı!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:34

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin konutlarına kavuşma mücadelesi sürerken emsal artışı kararının iptal edilmesini İzmir Bölge Adliyesi’nin önünde protesto etti.

Bayraklı ilçesinde K sınırları dahilinde geçerli olacak yüzde 10’luk emsal artışı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olarak güncellendi. Kararı TMMOB mahkemeye taşırken ,açılan davada bilirkişi heyeti mahkemeye emsal artışı için 'Kamu yararı yoktur’ görüşünü iletti. Karar, İzmirli depremzedeler tarafından tepki ile karşılandı.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde ‘emsalime dokunma’ sloganıyla eylem düzenledi.

“BENİ EVSİZ BIRAKMA”

Dövizler ve pankartlarla çok sayıda depremzedenin katıldığı eylemde “Emsalime dokunma, beni evsiz bırakma”, “Susma haykır emsal haktır’ sloganları atıldı. 'Eylemde açıklamalarda bulunan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar açıklarında gerçekleşen deprem sebebiyle yıkılan binalarda 117 insanımız hayatını kaybetti ve pek çok bina hasar aldı. Yaşanan bu vahim depremde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İzmir il sınırları içerisinde 79.272 adet bağımsız bölüm ağır, orta ve az düzeyde hasar görmüştür. Yıkılan veya hasar alan bu binaların önemli bir kısmı depremde en çok yarayı alan Bayraklı ilçesi sınırları içerisindedir. Ayrıca bütün ilçelerimizde hasarlı binalar mevcuttur. Aradan geçen 27 ayda depremzedelerimiz sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Dirençli bir kentin inşası için hasar alan binaların dönüşümü elzemdir. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ortadadır. Yurttaşlarımız her geçen gün daha da yoksullaşırken, evini kaybeden ve borçlanmak zorunda kalan depremzedelerimiz de bu yoksulluktan payını almıştır. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği olarak, birçok talepte bulunmakla birlikte, sorunların çözümü için iki noktaya işaret etmiştik. Biri depremzedelere sağlanacak olan, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı iken, bir diğeri ise depremden hasar görmüş alanlara sağlanacak olan emsal artışıydı. Emsal artışını büyük uğraşlar sonucunda almayı başardık. Her ne kadar beklentimizi büsbütün karşılamasa da, piyasa koşullarına göre daha düşük bir faizle, kredi kullanımının yolunu açtık" diye konuştu.

“DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİME UĞRAYACAK”

TMMOB’nin karara karşı çıkmasını eleştiren Özkan, "Emsal artışı verildiğinden bu yana TMMOB’un ve bağlı odaların itirazı kamuoyunun malumudur. Nihayetinde ilgili imar planının iptali talebiyle hukuki süreç başlatmışlardır. Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu biz depremzedeleri hayrete düşürmüştür. Bugün evlerimizin dönüşümü için ortalama 600 bin TL öderken, emsal artışının olmadığı senaryoda bu rakam 1 milyon TL’yi aşmaktadır. Depremzedelerimizin böyle bir borç altına girmesinin imkanı yoktur. Bu plan notu iptal edilirse, bölge halkı arsa olan hisselerini yok paraya satacak, demografik yapı değişime uğrayacak, insanlarımız zorunlu bir göçe maruz kalacaktır. Kamu yararı bunun neresindedir?" diye sordu.

"GÖKDELENELER YAPILIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

"Bölgede yüzlerce metre uzunluğunda, onlarca gökdelen yapılırken TMMOB neredeydi?” diye devam eden İZDEDA Başkanı, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, depremzedelerimizi, İzmirlileri, davaya müdahil olmaya, bu garabetin karşısında durmaya davet ediyoruz. Halen heyetin depremzedelerimizin faydasına, yani kamu yararını gözeten bir karar alacağını umuyoruz. Aksi taktirde bunun hesabını depremzedeye kim verecektir. Evim yapılsın diye 27 aydır beklerken hayatını kaybeden 14 canın hesabını kim verecektir. Bu karar ortaya çıktığında üzüntüden kalp krizi geçiren depremzedelerimizin hesabını kim verecektir. Tüm kamuoyunu, ‘kamuoyu yararını’ sorgulamaya davet ediyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.