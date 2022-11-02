İzmirli eğitimciler ÖMK’ye karşı alanlarda!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:28

Eğitim emekçileri, tartışmalara yol açan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve kariyer basamakları sınavına karşı tepkisini dile getirmek amacıyla İzmir’de iş bıraktı. Yasanın geri çekilmesini isteyen ve 19 Kasım’daki sınavın iptalini talep eden sendikalardan Eğitim Sen Konak’ta, Eğitim İş ise Gündoğdu Meydanı’nda alanlara inerek ayrı ayrı eylem düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve iktidara “Bakan yasanı al başına çal”, “Susma haykır, ÖMK’ya hayır”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla seslenen öğretmenlere veliler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"DERHAL İPTAL EDİLSİN"

Öğretmenlerin halaylarıyla ve birbirinden ilginç pankartları ile renk kattıkları Konak’taki eylemde eğitimciler adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Eğitim İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, eylemlerini sürdüreceklerini belirterek taleplerini şöyle özetledi: “Eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. Taleplerimiz 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavını yapmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir.”

"KANUN GERİ ÇEKİLSİN"

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda buluşan Eğitim Sen üyeleri ise İstiklal Marşı ile başladıkları eylemlerinde baskılara ve hak kayıplarına sessiz kalmayacaklarını, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Alanda toplanan binlerce eğitim emekçisine seslenen Eğitim İş Sendikası Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, “Eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan, Sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan, sorunlarımızı çözmek bir yana dursun, bize yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatacak olan ÖMK’ya karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bir başöğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz” diye konuştu.