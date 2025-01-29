İzmirli gazeteciler: Susmayacağız, hakikatin peşindeyiz

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:05

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:05

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (TGS) gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını okuyan TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, gazetecilere yönelik baskının kabul edilemez olduğu vurgulandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da gazetemize özel açıklamada bulundu.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Basın açıklamasını okuyan Kahramanoğlu, gazetecilerin kamuoyunun haber alma hakkı için çalıştığını belirterek, “Ne zaman gizlemek istedikleri gerçekler olsa, hemen biz gazetecileri gözaltına alıyorlar. Bu, mesleğimize yönelik bir gözdağıdır” dedi. Basın özgürlüğünün demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Kahramanoğlu, “Bu gözaltılar, yaratılmak istenen korku ikliminin bir parçasıdır. Haberi aktaran, yorumlayan, halka ulaştıran gazetecilerin gözaltına alındığı bir düzende kimse özgür değildir” ifadelerini kullandı.

TGS İzmir Şubesi, gazetecilerin sadece mesleklerini icra ettikleri için hedef alındığını ve bu durumun ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, “Basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun özgürlüğüdür. İktidarın bu tutumunu kınıyor, gazetecilerin çalışma hakkına yönelik her türlü müdahaleyi protesto ediyoruz” denildi.

TGS, gazetecilerin susturulmasının halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyeceğini vurgulayarak, kamuoyunu basın özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırdı: “Biz susmayacağız. Siz de gazetecilere destek olun, sahip çıkın, omuz verin. Gerçeklerin sesini kısamasınlar"

GAPPİ: BİZİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de gazetecilerin mesleklerini özgürce icra etmesi gerektiğini belirterek, “Gazeteciye şu soruyu soramazsın demek sizin haddinize mi? 14 meslektaşım cezaevine konuldu. Türkiye’yi bir zamanlar demir ağlarla örmüşlerdi, şimdi iktidar demir parmaklıklarla örüyor. Kendinize gelin!” dedi. Gazeteciliğin halkın doğru bilgiye ulaşması için bir kamu görevi olduğunu hatırlatan Gappi, “Biz bu görevi sonuna kadar yapacağız. Bizi şekillendirmek, biçimlendirmek iktidarın alanı değildir. Doğrulardan korkuyorsunuz, yanlışları temizleyeceksiniz. Ama bizi susturamayacaksınız” ifadelerini kullandı. Basının özgür olmadığı bir ülkede halkın da özgür olamayacağını dile getiren Gappi, iktidarın gazetecileri kontrol altına alma çabasına karşı çıktıklarını belirtti. “Sorduğu soruları planlayan, kendisi için köle hale getiren ve taraf olmayanı bertaraf eden bir anlayış ancak kendisini yok eder. Biz her zaman, her yerde halkın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

ASLANOĞLU: BASKICI REJİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, "Çok uzun süredir son 10 yılda ise şiddetini artırmış baskıcı bir rejimle karşı karşıyayız. İktidar maalesef baskıyla zulümle muhalif olduklarını düşündükleri kim varsa içeriye atıyorlar. Basın polisi arkadaşlarımızı davet edebilirlerdi. Ama bu baskının çoğalması demek ki gidici olduklarının işaretidir. Gittikleri içinde baskıyı artırıyorlar" dedi.