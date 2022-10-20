İzmirli güreşçi Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenip altın madalya kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal tarih yazdı. Kamal İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenerek altın madalya kazandı.
İspanya'nın Pontevedra kentinde 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli ile karşı karşıya geldi.
Kamal Azeri rakibini 8-0 teknik üstünlük ile mağlup etti. Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami’yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili’yi mağlup etmişti.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında