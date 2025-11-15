İzmirli kadınlardan Dilovası tepkisi: 'Bu bir iş cinayetidir'

İzmir Kadın Platformu üyeleri, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında meydana gelen ve üçü çocuk altı emekçi kadının yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Ellerinde dövizlerle alana gelen kadınlar adına açıklamayı okuyan Hatice Çoruk, olayın bir iş cinayeti olduğunu vurgulayarak “Bu ‘kaza’ değil, kadın ve çocuk emeğini ucuzlaştıran, denetimsizliği kural haline getiren, yaşamı hiçe sayan sömürü düzeninin bir iş cinayetidir. Bu katliam özellikle de en güvencesiz konumdaki kadın ve çocuk işçilerin hayatının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha yüzümüze çarpmıştır. Sorumlular hesap versin” dedi.