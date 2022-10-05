İzmirli müzisyenlerden Onur Şener için eylem
Ankara’da çalıştığı eğlence mekanında istek parçayı bilmediğinden ötürü 3 kişi tarafından öldürülen müzisyen Onur Şener için İzmir’de Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) eylem düzenledi. Eyleme katılan müzisyenler yaptıkları açıklamada şiddet olaylarına karşı caydırıcı cezalar getirilmesi için çağrı yaptı ve Şener için davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.
Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Ankara’da katledilen sanatçı Onur Şener için İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptı.
“Hayatımız, emeğimiz, sanatımız değersiz değildir” pankartı taşıyan İzmirli müzisyenler, “Onur Şener isyanımızdır”, “Müzik susmaz, susturamaz” sloganları ile katledilen arkadaşlarını andı.
TEHİS üyesi Helin Randa müzisyenler adına yaptığı ortak açıklamada şunları söyledi: “Ölümlerimiz bahaneler altına gizlenerek işleniyor. Böylesi güvencesiz iş ortamlarında çalışmak biz müzisyenlerin kaderi olamaz. Bir yandan ekmek kavgası verirken diğer yandan hayatımızı nasıl güvence altına alırız kaygısı gütmek istemiyoruz. Barların, kafelerin denetim altında olması ve bizler için güvenli alanlar oluşturulmasını istiyoruz. Müzik emekçileri ölümlerle, intiharlarla, yoksullukla, ayrımcılık ve yasaklarla gündeme gelmeyi reddediyor. Müzisyenler seslerin, sözlerin, lisanların birbirine karıştığı, birbirinden güç aldığı ezgilerle gündemde olmak için mücadele ediyor. Müzisyenler, hayatta kalmak ve mesleğini en güzel şekilde icra etmek için mücadele ediyor ve etmeye devam edecek.”
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