İzmirli öğrencilerden Zeren Ertaş protestosu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 08:23

Güncelleme: 28.10.2023 - 08:23

Aydın’da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor.

Tüm yurda sokağa dökülen öğrenciler AKP iktidarını ve KYK'yi protesto etti.

İzmir'de de dün akşam saatlerinde tüm KYK yurtlarında bahçeye inerek alkış ve ıslıklarla eylem yapan öğrenciler, Bornova Küçükpark'ta toplandı.

POLİS ENGELİNİ AŞTILAR

Yürüyüş gerçekleştirmek isteyen öğrencileri engellemek isteyen kolluk kuvvetleri barikat kurdu. Yapılan müzakereler sonucunda yürüme izni verilen öğrenciler "Gençliğimin katili Saraya rejimi", "Katil KYK", "Kaza değil, cinayet. Zeren için adalet", Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarıyla Büyükpark'a yürüdü.

Daha sonra oturma eylemi yapan gençler forum yaparak da fikir alışverişinde bulundu.



