İzmirli sağlıkçılardan yasal düzenleme çağrısı ve kınama

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:53

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu boynundan ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetti. Şiddeti kınayan İzmir Sağlık Platformu, TBMM’ye bir kez daha çağrıda bulundu.

Platform adına hazırlanan ortak metni okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Ceylan Özkan, şunları ifade etti: “Sağlıkta şiddet artık 24 saat tüm sağlık çalışanlarının hemen dibindedir ve ne yazık ki hükümet ve kamu yöneticileri, bu ağır ve sınırsız vahşetin hem seyircisi, hem özendiricisi olarak canını kaybeden, yaralanan, hakarete ve aşağılamaya uğrayan tüm sağlık çalışanlarının sorumlusudur. Artık bu sadece şiddet değil sağlıkta terördür. Her sağlık çalışanı evinden işine giderken ölüm korkusu ve kaygısı ile gitmektedir. Tuğrul Okutan da dün evinden çıkarken, aynı kaygı ile yola çıktı ve maalesef hepimizin korktuğu müessif ve vahşi olay onun başına geldi. Sağlıkta şiddet yasası hiçbir şekilde ele alınmamakta, bu konuda 1 Ağustos’ta özel oturum çağrısı yapıldığı halde, iktidar başta olmak bazı siyasi partilerin milletvekilleri, kuliste oturup, genel kurul salonuna girmeyerek, sağlık çalışanlarının hayatını hiçe saydıklarını itiraf etmişlerdir. Bunu unutmadık, unutmayacağız. Bu milletvekillerini, bu partileri tek tek kınıyoruz. Sağlıkta terör nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerinin anısı yaşatılacaktır ve hem sorumlular hem de bu canilere kol kanat gerenlerin tümünden yargının hesap sormasını talep ediyoruz. Tweetle bakanlık yönetenleri kınıyoruz. Bir an önce sağlık alanında çalışan örgütler ve Türk Tabipler Birliği’nin sağlıkta şiddet yasası konusundaki önerileri, meclise getirilmelidir. Tüm sağlık kuruluşlarında en yüksek derecede güvenlik önlemleri alınmalı, caydırıcı, günlük pratik ve yasal süreçler bir an önce hayata geçirilmelidir. Evimizden çıkarken can korkusu ve ölüm kaygısıyla işimize gitmek istemiyoruz. Bir canın daha kaybedilmesine tahammülümüz yoktur. Sağlıkta alanındaki terör artık ülkenin en önemli sorunudur. Bu vahşet önlenmelidir.”



