İzmirli su altı fotoğrafçısı dünya birincisi oldu

01 Şubat 2022 Salı, 10:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı kaptanı Murat Kaptan büyük bir başarıya imza attı. Kaptan Side’de çektiği fotoğrafla dünyanın en prestijli yarışmalarından World ShootOut’ta dört kategoride yarı finale kalarak “Best Humoristic” dalında birinciliği kazandı. "Best Humoristic image" ödülü en nüktedan, esprili ve düşündürücü fotoğrafa veriliyor.

Kaptan, “54 ülkeden üst düzey yarışmacıların tüm dünya denizlerinde çektiği binlerce eserinin yarıştığı bu yarışmada ülkemizin adını duyurmaktan gurur duydum. Bu fotoğrafı yapay resif projeleri kapsamında Antalya Side’deki Arkeopark’ta çekmiştim. Bu fotoğrafla ülkemizin tanıtımı adına katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Ülkemizde nesli tükenmekte olan orfozların yaşam savaşını bu şekilde ironik bir dille anlatıp biraz olsun farkındalık yaratacağıma inanıyorum” dedi.



