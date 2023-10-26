İzmirliler 100. yılda duygularını ‘Cumhuriyet Duvarı’na yazdı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:00

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutlayan Konak Belediyesi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde de anlamlı bir etkinlik düzenledi. Vatandaşın Cumhuriyetle ilgili duygularını kelimelere dökebilmesi, Cumhuriyet sevgisinin hep birlikte yaşanması için Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne “Benim için Cumhuriyet, 100. Yıl Düşünce Duvarı” yerleştirildi. Duvara ilk yazıyı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yazarken Alsancak bölgesi muhtarları da etkinlikte yer alarak duygu ve düşüncelerini yazıya döktü. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte duvar kısa sürede dolarken vatandaşlar 100’üncü yılında Cumhuriyet’i “Bağımsızlık, Özgürlük, Kurtuluş, Aşk, Kardeşlik, Eşitlik, Adalet, insan Hakları” gibi aydınlık sözcüklerle tanımladı.

“SONSUZA KADAR CUMHURİYET, SONSUZA KADAR ATATÜRK”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, düşünce duvarı kırmızı kalemle, “Kuvayı milliyedir” yazdı. Cumhuriyetin aynı zamanda gelecek demek olduğunu da vurgulayan Başkan Batur, memleketin kurtuluşunun Kuvayı milliye ruhuyla gerçekleştiğini ve Cumhuriyet’in 100. yılında kalplerin hala aynı Kuvayı milliye ateşiyle yandığını ifade ederek, “Kuvayı milliye, kurtuluş için tek yürek olmuş bir millete bağımsızlığını kazandıran ruhudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında hala aynı Kuvayı milliye ateşini yüreklerimizde taşıyoruz. Sonsuza Kadar Cumhuriyet, Sonsuza Kadar Atatürk diyoruz, demeye de devam edeceğiz” diye konuştu.