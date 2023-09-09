İzmirliler 9 Eylül Zafer Yürüyüşü'nde buluştu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:26

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:26

İzmir, düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 9 Eylül kutlamaları Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı.

SOYER: “KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşte duygularını aktaran Başkan Tunç Soyer, “Çok coşkuluyuz, gururluyuz. 9 Eylül, sadece İzmir ve Türkiye için değil bütün dünya için mazlum milletlerin umut bulduğu bir gün. Savaşın zaferle, zaferin barışla taçlandığı bir gün. 100 yıldır bu topraklarda barış içinde yaşıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardında İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı’nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Hükümet Konağı’nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker göndere Türk bayrağı çekti.