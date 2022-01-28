İzmirliler ağaç şenliğinde buluşacak
İzmir'de “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası kapsamında yarın Menderes Değirmendere’de ağaç şenliği düzenleniyor. Şenlikte kampanyayla bağışlanan fidanların dikimi yapılırken, atölye çalışmalarından müzik performanslarına kuş gözleminden gölge oyununa kadar pek çok etkinlik olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla başlattığı “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası kapsamında yarın Menderes Değirmendere’de ağaç şenliği düzenleniyor.
Başkan Tunç Soyer’in de katılımıyla Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda yapılacak şenlikte kampanya kapsamında doğaseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bağışladığı 3 bin 816 fidan toprakla buluşurken, atölye çalışmalarından müzik performanslarına kadar pek çok etkinlik yapılacak.
Saat 13.00’te başlayacak şenlik programında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ritim ve heykel atölyesi, Seferihisar Doğa Okulu rehberliğinde kuş gözlem ve meşe palamudu dikim etkinliği, Can Yücel Tohum Merkezi tohum topu atölyesi, Ege Orman Vakfı bez çanta atölyesi, Fungİstanbul müzik dinletisi, Sokak Sanatları Atölyesi’nden canlı performanslar, Hayali Balaban’dan gölge oyunu, Serhat Budak ve Raziye İçtepe’den masal anlatımı var.
İZMİR'İN DOĞASINA UYGUN FİDANLAR SEÇİLECEK
Şenlikte Bir Fidan Bir Dünya kampanyasına bağış yapan ve katılım formunu dolduran herkes kendi fidanını dikebilecek. Şenliğin düzenleneceği alana ulaşım saat 11.30'da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nin önünden kaldırılacak otobüslerle sağlanacak.
İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaçlandırma alanları oluşturmak amacıyla 2021’in Ağustos ayında başlatılan Bir Fidan Bir Dünya kampanyasına yüzlerce doğasever yaklaşık 15 bin fidan bağışında bulundu. Bağışlanan 15 bin fidanın 3 bin 816’sı Değirmendere’de dikilecek. Yeni ağaçlandırma alanı için delice zeytin, menengiç, ahlat, palamut meşesi, zakkum ve defne gibi İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaç türleri seçildi. Yaklaşık 112 bin metrekarelik alan üzerine 16 farklı ağaç fidanı dikilecek. Bağışlanan diğer fidanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun farklı ağaçlandırma alanlarında 2022 yılı içinde toprakla buluşmuş olacak.
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