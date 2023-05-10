İzmirliler demokrasiye ışık yaktı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:12

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar her akşam düzenleyeceği kortejlerin ilkini Karabağlar ile Konak ilçelerinin sınırını oluşturan İnönü Caddesi'nde gerçekleştirdi. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Yüksel Taşkın, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, Millet İttifakı'nın il ve ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, partililer ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Fahrettin Altay Meydanı'ndan başlayan fener alaylı kortej, İnönü Caddesi üzerinden yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhı devam edip İzmirspor Metro İstasyonu'nda son buldu. Bando eşliğinde marşların söylendiği korteje İzmirliler Türk bayraklarıyla, araçlar kornalarıyla, evlerinde olanlar ise alkışlarıyla eşlik etti. Yürüyüş boyunca İzmirliler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı; İzmir Marşı başta olmak üzere Cumhuriyet marşları söyledi. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşler, ilk kortejin ardından 13 Mayıs akşamına kadar Bayraklı, Buca, Karşıyaka ve Gündoğdu'da her akşam düzenlenecek.

“BAHAR BAYRAMI GİBİ KUTLAYACAĞIZ”

Kortejin sonunda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Harika bir yürüyüştü, çok coşkuluydu, çok güzeldi, harikaydınız. Az kaldı; bayramımızı kutlamaya 4 gün kaldı. O günü büyük bir zafer coşkusuyla, büyük bir bahar bayramı gibi, demokrasi bayramı gibi kutlayacağız” dedi.

İKİNCİSİ MANAVKUYU'DA

Demokrasi'ye Işık Yak” fener alayı ve kortej yürüyüşünün ikincisi de Bayraklı ile Bornova ilçelerinin arasında kalan Manavkuyu'da gerçekleşecek. Etkinlik Özkanlar Migros'un önünden saat 20.00'de başlayacak.