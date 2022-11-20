İzmirliler 'Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede’ buluşacak

20 Kasım 2022 Pazar, 22:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı 2-3 Aralık tarihlerinde “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Usta yazar Yaşar Kemal’in anlatı dünyasının “doğa” ve “insan” eksenleri üzerinden tartışılacağı sempozyum Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılacak.

Sadece Türkiye değil dünya edebiyatına damgasını vurmuş usta yazarın edebiyatını yakından tanıyan sanatçıların ve akademisyenlerin katılacağı iki günlük sempozyum, “Yaşar Kemal ile Gazetecilik / Sanat ve Zanaat”, “Yaşar Kemal Anlatısında Toprağın Sesi, İnsanın Rengi”, “Yaşar Kemal Anlatılarında Doğanın Doğası”, “Yaşar Kemal ile Edebiyatta Dünden Yarına” gibi oturumlardan oluşacak.

YAŞAR KEMAL’İN YAZIN DÜNYASI

Yaşar Kemal’in edebiyatının en önemli iki öğesi doğa ve insandır. Onun romanlarında doğa, arka plan değil tıpkı insanlar gibi romanların başlıca kahramanlarından biridir ve ne doğadan ne de insandan umudunu keser. Der ki; “Dünyamız tükeniyor. Birçok hayvanın, birçok ağacın, birçok böceğin, birçok kuşun soyu tükendi. Bundan sonra da insanların soyu diyecektim, dilim varmadı. İnsanoğlu bu kötü durumu sürdürmeyecek, doğayla barışacaktır.”