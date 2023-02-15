İzmirspor’dan depremzede çocuklara spor okulu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:23

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:23

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden kaçan yurttaşlar birçok ilde misafir ediliyor.

İzmir’in köklü ekiplerinden İzmirspor da depremden en çok etkilenen çocuklar için örnek bir projeye imza atarak spor okulu açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi ile mağdur olan çocuklarımizın sosyal, psikolojik ve sportif anlamda olağan yaşama adaptasyonlarına katkı sağlamak amacıyla İzmir iline gelecek depremzede çocuklarımızı Bahçelievler kulüp binamızda faaliyet gösteren 6-12 yaş futbol, 5-10 yaş cimnastik, her yaş grubundan tekvando, voleybol ve basketbol spor okullarımıza hiçbir karşılık beklemeden davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.