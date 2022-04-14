İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP'lilere: 'Kendi çalışmalarınıza kendiniz gülüyorsunuz'

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:49

İzmit Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısında 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in park revizyon çalışmalarını anlattığı sırada önceki dönemde çamurun ortasına bir salıncak ve bir tahterevallinin yer aldığı parkın görüntüleri ekrana yansıtıldı.

AKP’li Meclis üyelerinin gülmeleri üzerine Başkan Hürriyet, “Sizin park dediklerinizi park yapıyoruz, bunlar sizin yaptığınız parklar arkadaşlar. Kendi çalışmalarınıza gülüyorsunuz. Çamurun ortasına oyun grubu koymuşsunuz, buna da park demişsiniz. Bu park falan değil. Kendi parklarınıza gülüyorsunuz, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin” dedi.