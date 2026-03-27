İzmit'te eğlence mekânına kurşun yağdırdılar: Ölü sayısı artıyor!

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan eğlence mekânının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah sesleri üzerine mekânda bulunanlar panik ve korku yaşadı.

Saldırıda C.Ö. ve V.B. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi kurşunların isabet etmesiyle vuruldu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personellerinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan V.B. ve 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan V.B., kurtarılamadı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. C.Ö’nün cenazesi de otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme polisi eğlence mekânı ile cadde üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Cem Özer ve Volkan Berberoğlu hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan Talip Çakır da kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Talip Çakır’ın yaklaşık bir hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı, kurşunun karın bölgesine isabet ettiği ve iç organlarının zarar gördüğü bildirildi.

Volkan Berberoğlu'nun iş insanı, aynı zamanda saldırının gerçekleştirildiği eğlence mekanının sahibi olduğu belirtildi. Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer'in de uluslararası bir akaryakıt firmasında yöneticilik yaptığı, olay sırasında yakınlarda bulunduğu, silah sesleri üzerine de eğlence mekanına gittiği anlaşıldı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Volkan Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi namazının ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde yine ikindi namazı akabinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.