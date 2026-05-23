İzmit'te vahşet: İş ortağını öldürdü, bahçede cansız bedeni bulundu

Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda, müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYNI TABANCANIN YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Binanın içindeki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uğur Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş açtı.

Öz’ün ise daha sonra binanın bahçesinde aynı tabancanın yanında cansız bedeni bulundu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Yenigün, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başından aynı silahla vurulduğu belirlenen Uğur Öz’ün ise bahçede yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.