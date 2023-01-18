İzmit'te bir kişi yatağında ölü bulundu

İzmit'te Özgür Sağlam (38), annesinin bakıcısı tarafından yatağında ölü bulundu. Sağlam’ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:37
İzmit'te bir kişi yatağında ölü bulundu
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Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'taki apartmanda, sabah saatlerinde Özgür Sağlam, evde annesinin bakıcısı tarafından yatağından hareketsiz bulundu.

Bakıcının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, Özgür Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçıların ölümü şüpheli bulmasıyla polis, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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