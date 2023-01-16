İzmit'te halk otobüsü şoförüne darp: Defalarca yumrukladı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler'e defalarca yumruk attı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:57
İzmit'te halk otobüsü şoförüne darp: Defalarca yumrukladı!
Abone Ol google-news

Gültepe Mahallesi'nde halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler ile yolcu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İneceği durağa gelen yolcu, şoförden aracı durdurup, aşağı inmesini istedi. Ancak şoför, kabul etmedi.

YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ

Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı.

Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı. Bu anlar ise otobüsün kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Hastaneye gidip, tedavi olan Cengiz Yeler, polise şikayetçi oldu.


Halk otobüsü İzmit İzmit Körfezi

En Çok Okunan Haberler