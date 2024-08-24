İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 20:49
İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tramvay, yoldan geçen yayaya çarptı. Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şahsın zihinsel engelli olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.


tramvay haberleri Zihinsel engelli haberleri çarptı haberleri

İlgili Haberler

Radyoculuk öldü mü, radyo hala dinleniyor mu?

Radyoculuk öldü mü, radyo hala dinleniyor mu?
Galip Mendi kimdir? Galip Mendi kaç yaşında, nereli? Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi neden öldü?

Galip Mendi kimdir? Galip Mendi kaç yaşında, nereli? Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi neden öldü?
Çatalca’da bir kadın boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü

Çatalca’da bir kadın boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler