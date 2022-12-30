İzmir'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; saat 10.20 sıralarında merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
30 Aralık 2022 Cuma, 10:32
İzmir'de korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada İzmir-Buca merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Saat: 10.20'de meydana gelen depremin yerin 4,5 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.


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