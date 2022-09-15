İZSİAD 30. yaşını Nükhet Duru ile kutlayacak

15 Eylül 2022 Perşembe, 13:17

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlik hakkında açıklama yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Başta kurucularımız ve bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlarımız olmak üzere İZSİAD’ı 30 yılda bu günlere getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

30. YIL MARŞI BESTELENDİ

İzmir Arena’da 21 Eylül akşamı Nükhet Duru konseri ile düzenlenecek gece hakkında bilgi veren Küçükkurt, “Aynı zamanda hem bu derneğin bu noktaya gelmesinde emeği olan eski başkanlarımıza hem de İZSİAD ile en başından beri beraber yürüyen 30 yıllık üyelerimize birer teşekkür plaketi vereceğiz” diye konuştu. Güzel bir gece hazırladıklarını söyleyen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, İZSİAD'ın 30.Kuruluş yılına özel İzmir’imizin kurtuluşunun ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen Orkestra Şefi İzmirli Sanatçı Uğur Sayınbatur'un söz ve müziğini hazırladığı "İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği 30.Yıl Marşı"nın da o gece ilk kez seslendirileceğini vurguladı.

“İZSİAD SORUNUN OLDUĞU HER YERDE ÇÖZÜMÜN YANINDADIR”

İZSİAD olarak hem İzmir’in hem de Türkiye’nin sorunlarına duyarsız kalmadıklarını ifade eden Küçükkurt, “Üniversite öğrencilerimizin barınma sorunundan, pandemide ihtiyaç sahibi ailelere yardıma kadar her yerde bulunmaya çalıştık. Depremde evini barkını kaybedenlere destek olmaya çalıştık. Nerde bir toplumsal ihtiyaç ve sıkıntı var, İZSİAD her zaman orada çözümün yanındadır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.