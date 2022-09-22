İZSİAD 30. yılını Nükhet Duru ile kutladı

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:18

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) 30. yaşını coşkuyla kutladı. İzmir Arena’da düzenlenen gece tiyatro sanatçısı Volkan Severcan’ın sunuculuğunu yaparken, Nükhet Duru da muhteşem bir konser verdi. Gecede, birbirinden güzel dans gösterileri de İZSİAD üyelerinden büyük alkış aldı. İZSİAD için özel bestelenen 30. yıl marşı da beğenilirken, üyeler marşa Türk ve İZSİAD bayrakları ile eşlik etti. Azra Galvaniz ana sponsorluğunda yapılan gecede İZSİAD’da 20-25 ve 30 yılını dolduran üyelere ve eski başkanlara da birer onur plaketi takdim edilirken, geceye katkısı olan isimlere de plaket verildi.

Gecede konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Derneğin 30. yıla ulaşmasına katkı sağlayan başkanlara, yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

İZSİAD Başkanı Küçükkurt, İZSİAD'ın 30.Kuruluş yılına özel İzmir’imizin kurtuluşunun ve Cumhuriyet'imizin 100.yılına ithafen Orkestra Şefi İzmirli Sanatçı Uğur Sayınbatur'un söz ve müziğini hazırladığı "İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği 30.Yıl Marşı"nın da beğenilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Küçükkurt, “İş insanları derneği olarak üyelerine hizmet ederken, Atatürkçü çizgimizden taviz vermeden ülkemize katkı sağlamak için çalıştık. Türkiye’de ve kentimizde yaşanan sorunlara da duyarsız kalmadık. Üniversite öğrencilerimizin barınma sorunundan, pandemide ihtiyaç sahibi ailelere yardıma kadar her yerde bulunmaya çalıştık. Depremde evini kaybedenlere destek olmaya çalıştık. Nerede bir toplumsal ihtiyaç ve sıkıntı var, İZSİAD her zaman orada çözümün yanında oldu. Bundan sonra da İZSİAD daha güzel projeler üreterek İzmir’e ve Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdürecek” dedi.

EMEK VERENLERE PLAKET

Açılış konuşmasının ardından İZSİAD’ın geçmiş dönem başkanlarına plaket takdimi yapıldı. İZSİAD’ın 20-25 ve 30 yıllık üyelerinin de ödüllendirildiği gecede, katkı sağlayan sponsorlara da plaketleri verildi. Nükhet Duru’nun muhteşem sahne performansı sergilediği gece 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nın hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.