İZSİAD Başkanı Küçükkurt: Asgari ücret zammı enflasyon oranında olmalı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:33

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, asgari ücret artışı konusunda açıklama yaptı.

Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanların alım gücü kaybına uğradığını söyleyen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, “Ücretli kesimin enflasyon karşısında ezilmemesi için açıklanacak yıllık enflasyon oranının üstünde ücret artışı yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye olarak üretmekten başka çareleri olmadığını, Rusya Ukrayna Savaşı ile de kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirten Küçükkurt, “Sağlıklı, güçlü ve verimli üretim ortamı için iş barışı gerekiyor. İşçiler ile işverenlerin uyumu, üretim verimliliğine doğrudan etki eden bir unsur. Bu iş barışını korumak son derece önemli ve enflasyon karşısında çalışanların yaşam standartlarının korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET ARTIŞLARI İŞ BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ”

Enflasyon oranının asgari ücret artışı konusunda bir referans olduğunu ifade eden Küçükkurt, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz, hem küresel boyutta sıkılaşan para politikaları hem de enflasyonu dizginleme çabaları alım gücünü de olumsuz etkiliyor. Türkiye olarak çok yüksek bir enflasyona sahibiz. Bu noktada çalışan kesimin mağdur olmaması için asgari ücret belirleme noktasında hükümete, asgari ücret ve üzerinde ücretle çalışanlara sahip özel sektör işverenlerine hakkaniyetli artış için büyük sorumluluk düşüyor. Kafasında geçim derdi olan çalışan işine konsantre olamaz. İşverenler olarak çalışanların refahını gözetmek mecburiyetindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.