İZSU çalışmaları Urla ve Seferihisar’da tüm hızıyla devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü heyeti Urla ve Seferihisar’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Urla’da 12 bin metrelik yağmur suyu ve atıksu hattının 8 bin 468 metresi tamamlanırken, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin yenileme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü heyeti Başkan Tunç Soyer’in tüm çevre ilçeleri kapsayan sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunmak için Urla ve Seferihisar’ı ziyaret etti. Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan ve ilgili yetkililerin de bulunduğu heyetle Urla’nın Denizli, Güvendik, İskele ve Atatürk mahalleleri muhtarlarıyla bir araya geldi.
URLA’NIN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR
İlçenin Mavi Plaj ve Mehmet Akgüven caddelerinde yağmursuyu ve atıksu şebeke imalatları devam ediyor. Mahalleleri daha güçlü bir altyapıya kavuşturmak için yaklaşık 12 bin metre yağmur suyu ve atıksu hattı imalatı yapımı projelendirilerek devam eden çalışmalar kapsamında hattın 8 bin 468 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üst kaplama çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.
DERELERDE BAKIM VE TEMİZLİKLER SÜRÜYOR
Sağlıklı ve daha temiz bir çevre için sürdürülen çalışmalar kapsamında Urla’nın Tabaklar Deresi’nde de çalışmalar sürüyor. Derelerin temizliği, bakımı ve ıslah edilen bölgeleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunan İZSU yetkilileri, ilçenin daha güçlü bir altyapıya kavuşması ve kış aylarında yaşanabilecek taşkın risklerini ortadan kaldırmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
SEFERİHİSAR’DA ÖNEMLİ PROJELER
İZSU yetkilileri Urla’da ki incelemelerin ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile bir araya geldi. Seferihisar'da devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmasının ardından çalışmaların bittiği mahallelerde sürdürülen kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin bakım ve temizlik çalışmaları da yerinde denetlendi.
SEFERİHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ YENİLENİYOR
Haziran 2022’de başlayan ve Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi’ni daha verimli hale getirmeyi amaçlayan yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor. 2010 yılından bu yana hizmet vermekte olan tesiste yenileme çalışmaları kapsamında, anaerobik havuzlarda temizlik yapıldı, arızalı terfi pompaları onarıldı ve tesisin bazı ünitelerinin elektrik panoları yenilendi. Arıtma tesisi ile ilgili yapılması planlanan derin deniz deşarjı projesi de hazırlandı, önümüzdeki aylarda yapım ihalesine çıkılacak.
İZSU heyeti daha sonra Düzce, Turgut ve Ulamış mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, devam eden yatırımları yerinde inceledi. Köseoğlu yıllardır bu mahallelerde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili sorunların en kısa sürede çözülmesi için talimat verdi.
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