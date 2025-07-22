İZSU duyurdu: İzmir'de hangi mahallelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 22 Haziran Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi. Peki, İzmir'de hangi mahallelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR’DE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma nedeniyle İzmir'de 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İZMİR’DE HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?

22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle su kesintisine gidilecek mahalleler şöyle;

Altıntaş

Barbaros

Mecidiye

Yeşiltepe

Fatih

Namık Kemal

Bozkurt

Dolaplıkuyu

Tuzcu

Ülkü

Süvari

Ali Reis

Kubilay

Yeni

Sakarya

Ballıkuyu

Akarcalı