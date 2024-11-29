İZSU’dan Dikili’ye 66 milyon avroluk yatırım

Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:08

Güncelleme: 29.11.2024 - 16:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Dikili’de gerçekleştirilecek tarihi nitelikteki alt yapı yatırımı “Dikili Merkez ve Muhtelif Mahalleler Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Alt Yapı Projesi” vatandaşlar ve muhtarlara tanıtıldı. Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU Genel Müdür Yardımcıları, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum örgütü ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Projenin sunumunu İZSU Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Münevver Elele Karakulak yaptı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda 66 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçecek proje tamamlandığında ilçenin atık su ve yağmur suyu altyapısı ile ilgili tüm ihtiyaçlarının giderileceği, ileri biyolojik sistem ile arıtma yapılıp deniz ekolojisi ve doğal çevrenin korunmasının sağlanacağı bilgisi aktarıldı.

KIRGÖZ: İLÇEMİZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA DİRENÇLİ OLACAK

Dikili için İZSU’nun çok büyük bir yatırım planladığını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Hepinizin bildiği gibi 2019’dan sonra İZSU Genel Müdürlüğü’nün çabalarıyla temiz su sorununu çözdük. Sıra geldi arıtma sorununu çözmeye. Bu yatırım geleceğimiz, doğamız, denizimiz ve Dikili’miz için çok önemli. Bizler bu kenti alt yapısı dirençli hale getireceğiz. Bu proje tamamlandığında ilçemiz çok daha güçlü, çok daha dirençli bir kimliğe bürünecek. Marka değeri artan, altyapı sorunlarını çözmüş Türkiye’de ender ilçelerden olacak. Bu yatırımı ilçemize kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: SİZİN KATKILARINIZLA PROJE DAHA SAĞLIKLI İLERLEYECEK

Projenin içeriğini ve tüm detaylarını aktaran İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Dikili’de derin deşarj sistemi bir arıtma sistemi olarak kabul görmüş. Bizler arıtma tesisi yapımı için bir arayış içerisine girdik. Arıtmanın yeri ile ilgili ciddi bir süreç yaşandı. Buradaki sorun sadece arıtma sistemi sorunu değil. Yağmur suyu ve kanal alt yapısı birleşik olarak çalışıyor. Sorunun sadece bir boyutu bu değil diğer boyutu da alt yapı sistemi. Bu sistemi ayrıştıracağız. Mevcut kanal alt yapı sistemi çok eski. EBRD ile bir kredi anlaşması yaptık ve EBRD’nin teklifiyle bütünüyle ihale sürecine tek bir anda çıkacağız. Projede yola önce arıtma tesisi ve merkezdeki mevcut kanalların yenilenerek arıtmaya bağlanması ile çıkacağız. Daha sonra kademeli olarak çevre mahalleleri sisteme bağlayacağız. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımız ile birlikte toplam 2 buçuk yılda projemizi bitireceğiz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz. Burada olmamızın amacı sizlerin taleplerini ve katkılarını dinlemek. Bu şekilde projemizin daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacağız. Dikili’nin alt yapısını kurtaracak bu proje için Dikilililerle birlikte yol alacağız. Sizleri dinlemeye her zaman hazırız” dedi.

AKKAVAK: EBRD’DEN GELECEK BU KREDİ BAŞKA HİÇBİR İŞTE KULLANILAMAZ

Yurttaştan gelen ‘Bu kredi başka bir yede kullanılır mı?’ sorusu üzerine İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak ise, “EBRD’den gelecek bu kredi başka hiçbir işte kullanılamaz. EBRD yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyor ve bu iş için heyecanlanıyor. Çünkü EBRD’nin Türkiye’deki ilk su projesi olacak” ifadelerini kullandı.

KARAKULAK: DİKİLİ’DE KOKU GİDERİMLİ BİR TESİS OLUŞTURACAĞIZ

Vatandaşın ‘Koku giderimi nasıl olacak’ sorusu üzerine İZSU Projeler Dairesi Başkanı Münevver Elele Karakulak, “Atıksu artırma tesislerinin yer seçimi bizler için çok önemli. Bizler tesisi bir yerde yaparken ilgili kurumlardan detaylı incelemelerde bulunarak onay alıyoruz. Arıtma tesisi içerisindeki binalarda deprem yönetmeliği uygulanıyor. Dikili’de İzmir’in 3. büyük atık su arıtma tesisini ileri biyolojik standartlara sahip ve koku giderimli olarak inşa edeceğiz. Mutfaktaki davlumbaz olarak düşünün. Arıtma tesisini kokuya sebep olan gazların parçalanması prensibi ile çalıştırıp doğaya salımını gerçekleştireceğiz. Çok ciddi bir koku giderim sistemi kurulacak. Bu konuda bir şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

İZMİR’İN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ARITMA TESİSİ DİKİLİ’DE İNŞA EDİLECEK

Dikili’de yaşanan yağmur suyu ve atıksu sorununu çözüme kavuşturmak için kolları sıvayan İZSU Genel Müdürlüğü, Gazipaşa, Salimbey, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri, Salihleraltı ve Kabakumaltı’ndaki tatil siteleri ile köy statüsünde olup mahalle kimliği kazanan Bahçeli, Salihler, Kabakum, Kabakum-Müsellim, Kıratlı, Gökçeağıl, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerini ele alan toplam 210 km atık su hattı ile 17 adet terfi merkezi ve 32 km yağmursuyu hattı ve atıksu arıtma tesisinin yapımına başlayacak. Uluslararası finans kuruluşu EBRD’ye başvurusunu yapan İZSU Genel Müdürlüğü, proje finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “Hazine Garantisiz Dış Finansman” onayı bekliyor. Böylece İZSU Genel Müdürlüğü, 2043 yılı nüfusu öngörülerek yapılacak 41,5 metreküp/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi İzmir’in üçüncü büyük arıtma tesisi olacak ve diğer projeler için de toplam 66 milyon Euro kredi temini sağlayacak. Hazine onayı alındıktan sonra 2025 yılı Nisan ayında ihale süreci başlayacak projede kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi yapımı eş zamanlı yürütülecek ve çalışmalar 2,5 yıl sürecek.