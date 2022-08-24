İZSU’dan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentte bazı kişilerin, yurttaşlardan İZSU Genel Müdürlüğü’nde işe yerleştirme konusunda aracılık yapabileceklerini iddia ederek menfaat talep ettikleri yönünde bilgiler edinildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir” denildi.

İZMİR / Cumhuriyet
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:02
İZSU’dan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yurttaşları dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.

İZSU’dan yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin kurumda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. İZSU Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzmir’de bazı kişilerin, İZSU bünyesinde çalıştıklarını ifade ederek farklı birimlere personel alımı yapıldığı ve kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konu ile ilgili vatandaşlarımızdan tarafımıza bildirilen şikayetler incelendiğinde bahsi geçen isimlerin kurum çalışanımız olmadığı tespit edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü personel alım süreçleri, ilgili kanunlar ve mevzuat hükümlerine  göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası  www.izmir.bel.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru  olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.”



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU dolandırıcılık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler