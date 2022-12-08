İZTO Başkanı Özgener: Gençleri destekleyin

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:08

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup öncülüğünde, "Geleceğin Sinyalleri-Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan" temasıyla düzenlenen 6. Ege Ekonomik Forumu, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) ev sahipliğinde başladı.

“Değişen Dünya Dengeleri, Kalkınma Politikaları, Sanayileşme Hamlesi, Yeni Nesil Tarım, Yeşil Dönüşüm, Kentleşme, Demografik Değişim ve Dijitalleşme, Mega Trendler Ekseninde 99 Yıl Öncesinden Günümüze Bakış” gibi konularının konuşulduğu programda, “İktisat Meydanı - İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış” paneli düzenlendi. Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği forumda konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bundan sonra büyümenin kaynakları arasında nitelikli ve sürekli gelişime açık işgücünün başat rol oynayacağını ve bunun anahtarı olan gençlerin her alanda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇECEĞİZ”

Başkan Özgener, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023’te, küresel anlamda bir dönüşüm sürecinden geçiyor olacağız. Değişen dünya dengeleri çerçevesinde; sürdürülebilir kalkınma politikalarının, döngüsel ekonominin, planlı üretimin, dijital tarımın, temiz enerjinin, yeni donanımlara sahip nitelikli işgücünün ön plana çıkacağını görüyoruz. Bu yeni eğilimlerin özel sektörümüze egemen olacağı dönemde; yeşil ekonomi, girişimcilik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki dönüşüm, değişen iş ve çalışma modelleri, risk yönetimi ve yükselen teknoloji trendlerine daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu değişim ve dönüşüm döneminde yetişen yeni kuşakların dünyamızın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu gerçeğini de yadsımamalıyız. Dünya nüfusunun yüzde 15’i, yani 1.2 milyar insan 15 ile 29 yaş arasında. Genç nüfusun bu kadar yoğun olması, önümüzdeki dönemde hem iş hayatında hem sosyal ve kültürel yapımızda yaşanacak değişimlere, gençlerin taleplerinin yön vereceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AŞKAR’DAN BEŞLİ FORMÜL

Dünyada ülkelerin, uluslararası ticaretten daha çok pay almak için çalıştıklarını belirten İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, dış ticaret dengesini lehimize çevirmek için katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretmek zorunda olduğumuzu kaydetti. İEÜ’nün 2001 yılında kurulduğunu ve şimdiye kadar yaklaşık 22 bin mezun verdiğini hatırlatan Aşkar, “Bunun yüzde 10’u kendi işinde çalışıyor. 20 öğrencimiz de yurt dışında şirket kurmuş durumda. Ülkelerin nitelikli iş gücü oluşturmaya ihtiyacı var. Ayrıca düzgün iş gücü yetiştirme planlamasına da ihtiyacımız var” dedi.

Aşkar, şunları kaydetti: "Şirketler hukukunda, yüksek katma değerli ürün üreten şirketler için özel yapılara ihtiyaç var. Mevcut durumda bu tür elemanları içeri almak, uzun süreli hisse vaadi ile ortak yapmak dolaylı biçimde oluyor, ancak yurt dışındaki gibi esnek yapılara ihtiyacımız var. Bir işi düzgün yapmak ve başarılı biçimde tamamlamak için benim beşli bir formülüm vardır; doğru lider, doğru takım, doğru bütçe, doğru süre ve doğru zaman.”

Program, konuşmaların ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelle devam etti.

Forum, 9 Aralık'ta sona erecek.