İZVAK'tan Folkart'a teşekkür ziyareti

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:15

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) başkan ve yöneticileri, önceki sezonlarda İzmir futbol kulüplerine "İzmir'in renkleri tek yürek" sloganıyla forma sponsoru olan ve önemli maddi destekler sağlayan Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti.

Sancak'a futbol kulüplerine desteklerinden dolayı teşekkür eden İZVAK Başkanı Ali Erten, "Mesut Sancak ve Folkart ailesi, yıllardır kulüplerimize ve İzmir'in sanat-kültür yaşamının her noktasına önemli katkılar sağlıyor. Bu sezon futbol kulüplerimize olan desteğine bir ara verdi ama yine de her zaman yanımızda” dedi. Erten, Folkart'ın İZVAK önderliğinde geliştirilecek sosyal sorumluluk projelerine ise destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da İzmir’e ve İzmir’in futbol külüplerine bugüne kadar destek olmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Sancak, Folkart’ın ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ anlayışının, İzmir’de kazandıklarının bir bölümünü, izmir’e geri vermek üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Sancak, kültür-sanat-spor alanlarında, hep bu anlayış ile hareket ettiklerini; gönüllü hayırseverlikte ise sessizce kendileri ile yarıştıklarını söyledi. Mesut Sancak, İZVAK’ın çalışmalarını sevgi ve takdir ile karşıladıklarını, İZVAK projelerine desteklerinin her zaman süreceğini bildirdi.

İZVAK Başkan Erten, ziyaretin sonunda Sancak'a, üzerinde “Folkart” armalı kulüp formalarından bir kesitin yer aldığı özel yapım çerçeve hediye etti.