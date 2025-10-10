Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 2 jandarma şehit

10.10.2025 13:31:00
DHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada, 2 jandarma şehit olurken, diğer araçtaki 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi.

Image

Göreve giden personelin içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Image

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde jandarma aracındaki ismi öğrenilemeyen 2 jandarmanın şehit olduğu belirlendi.

Diğer araçta yaralanan 1'i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

