Jandarma aracındaki kuzenlere silahlı saldırı!

Siverek Adliyesi önünde öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ve kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.