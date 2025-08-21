Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jandarma aracındaki kuzenlere silahlı saldırı!

21.08.2025 15:27:00
DHA
Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı ile kuzeni Necati Sımaklı, jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Siverek Adliyesi önünde öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ve kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Jandarma #Şanlıurfa #silahlı saldırı #kuzen

