Tokat'ta hastane kantininde silahlı saldırı: Yaralılar var!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu arkadaşı Maryam F.A. ile kantinde oturduğu sırada boşanma aşamasında olduğu Zeki A. adlı erkek ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Zeki A., yanında taşıdığı tabancayla Elif A. ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan iki kadın, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, hastane polisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.