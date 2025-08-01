Jandarma atamalarında 'Narin Güran' ayrıntısı: O isim merkeze çekildi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2025 yılı terfileri ve atamalarında; Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması sırasında yaptığı açıklamayla dikkatleri çeken Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım merkeze çekildi. Yıldırım yerine ise terör örgütü PKK'ye silah bırakması yönünde ilk çağrıyı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den hemşehrisi ve Antalya Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, atandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın, 15 Ağustos 2024'te genel komutanlığa atanmasının ardından kendisinin hazırladığı ilk kararname dün yürürlüğe girdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni atamalar ve terfilerde önemli ayrıntılar dikkat çekti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN ETKİSİ

T24'ün haberine göre; Diyarbakır'a yapılan il jandarma komutanı atamasının perde arkasında Narin Güran cinayetinin bulunduğu öğrenildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunmasıyla birlikte başlatılan adli soruşturmada, Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın yaptığı "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklaması, Ankara'da ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde rahatsızlık yarattı. Yıldırım'ın açıklamasına rağmen cinayet soruşturması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ayrıca görev yaptığı süre içinde Diyarbakır kırsalında uyuşturucu madde operasyonları yapmasına karşın Yıldırım, görevden alınarak merkeze çekildi.

YERİNE BAHÇELİ'NİN HEMŞEHRİSİ ATANDI

Yıldırım'ın görevden alınması sonrasında Diyarbakır'a yapılan atama da dikkati çekti. Son olarak Antalya Jandarma Komutanı olan Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır'a atandı. Hekimoğlu'nun aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den hemşehrisi olması dikkat çekiyor.

SINIR KENTLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Terör örgütü PKK'nin silah bırakmasını sağlayacak sürecin merkezinde yer alan Diyarbakır'ın yanı sıra Kuzey Irak ve İran sınırındaki kentlerin de jandarma komutanları değiştirildi. Atamalarda, Tuğgeneral Cafer Öz Hakkari'ye, Tuğgeneral Zafer Özden Iğdır'a, Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van'a, Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak'a, Tuğgeneral Ali Naci Demir, Şanlıurfa'ya atandı.

Sınır kentlerine yapılan atamaların yanında Tuğgeneral Sabri Küyük, Bingöl'e, Kıdemli Albay Özgür Özer, Muş'a, Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Erzurum'a Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapan Tuğgeneral Barış Soysal da Bitlis'e atandı.

ALKAN, EMEKLİ OLDU

Yeni atamalarla Balıkesir Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Tümgeneral Alkan, 15 Temmuz 2016 gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan darbe girişimi sırasında FETÖ'cü subaylara karşı hareket eden grubun lideriydi. Alkan, 15 Temmuz'dan sonra önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, sonrasında Moskova'da, Tunceli'de ve Balıkesir'de görevlendirildi.

'15 Temmuz gazisi' olarak bilinen Alkan, genel komutanlık karargâhında görev alamadan son görev yeri Balıkesir'den merkeze alındı. Aynı zamanda hukuk eğitimi sahibi Alkan'ın emekli edileceği öğrenildi.

1 YILINI TAMAMLAMAYAN İSİMLERE YENİ GÖREVLER

Kararnamenin dikkat çeken yönü ise, 2024 atamalarında görevlendirilen jandarma komutanlarından bazılarının bulundukları görevde henüz bir yılı doldurmalarına rağmen, yeni görevlere atanması oldu.

Buna göre, geçen yıl görev verilen Erzurum, Muş, Bitlis, Batman, Şırnak, Van, Bolu ve Çanakkale Jandarma Komutanları görevden alındı.

ATAMALARDA DİĞER AYRINTILAR

Ayrıca kararnamede, yine geçen yıl Siirt'ten Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Muğla'ya atanan Tümgeneral Emrullah Büyük'ün bir yıl sonra doğrudan merkeze alınması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'na yönelik Ekim 2023'te gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında, eylemcilerin Kayseri'deki faaliyetlerinin tespit edilememesi nedeniyle görevden alınan Kayseri Jandarma Komutanı'nın yerine atanan Tuğgeneral Hakan Dedebağı da merkeze alınan isimler arasında yer aldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın Denizli'deki görevi sırasından beraber çalıştığı ve halen karargâhtaki yakın ekibindeki Asayiş Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Balıkesir'e, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu ise Antalya'ya Jandarma Komutanı olarak gönderildi.

Yine Çardakçı'yla birlikte uzun süredir karargâhta İstihbarat Başkanı konumunda görev yapan, sonrasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Aydın'da Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Çardakçı'nın talebiyle yeniden karargâha dönüş yaptı.