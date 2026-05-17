Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jandarma Komutanı 27 yaşında hayatın kaybetti

Jandarma Komutanı 27 yaşında hayatın kaybetti

17.05.2026 22:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Jandarma Komutanı 27 yaşında hayatın kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Varol’un ölümü meslektaşlarını ve ilçe halkını yasa boğdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, 27 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı olarak üç yıldır görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, sabah saatlerinde aniden rahatsızlanınca acilen hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Varol’un kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Tüm müdahalelere rağmen genç komutan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Varol’un vefatı bölgede ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Oğuzhan Varol’un cenazesinin memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği belirtildi.

İlgili Konular: #Jandarma #bolu