Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jandarma personeli 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Jandarma personeli 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

5.06.2026 11:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Jandarma personeli 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo skunk ele geçirildi, 1'i jandarma personeli olan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ev ile Alaçam ilçesi Karlı Mahallesi’nde uyuşturucu yapımında kullanılan depoya operasyon düzenledi.

JANDARMA PERSONELİ GÖZALTINDA

Aramalarda; 16 kilo 404 gram skunk, 60 uyuşturucu paketleme için vakum poşeti, 11 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi ve 26 sentetik hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1'i jandarma personeli olan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Jandarma #Samsun #uyuşturucu #gözaltı