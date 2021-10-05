Jandarma yangın çıkardığını tespit etti, serbest bırakıldı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ormanlık arazide kasten yangın çıkardığı tespit edilen B.T, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yangın Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi Taşarası mevkiinde meydana geldi.
Ormanlık bölgeye yakın bir arazide alevlerin yükselmesi sonucu bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Mera alanında zarar meydana getiren yangınla ilgili çalışma başlatan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırmada yangını B.T. isimli bir şahsın çıkardığını tespit etti.
Gözaltına alınan B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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