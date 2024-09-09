Jandarmaya götürüldü: Narin Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanacak

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:06

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:07

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 19 gün sonunda ulaşıldı. Güran’ın kimler tarafından katledildiği henüz bilinmiyor.

24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında anne, baba, kardeş ve amcaların da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, Güran bugün defnedildi.

AMCA YENİDEN SORGULANACAK

Defin sonrası itirafçının ifadeleri sonrası Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.