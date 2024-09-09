Jandarmaya götürüldü: Narin Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanacak
Diyarbakır'da 19 gün boyunca aranan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesi bugün defnedildi. Defin sonrası Güran'ın amcası Salim Güran jandarmaya götürüldü.
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 19 gün sonunda ulaşıldı. Güran’ın kimler tarafından katledildiği henüz bilinmiyor.
24 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında anne, baba, kardeş ve amcaların da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, Güran bugün defnedildi.
AMCA YENİDEN SORGULANACAK
Defin sonrası itirafçının ifadeleri sonrası Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Narin Güran #diyarbakır
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