Jandarmaya götürüldü: Narin Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanacak

Diyarbakır'da 19 gün boyunca aranan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesi bugün defnedildi. Defin sonrası Güran'ın amcası Salim Güran jandarmaya götürüldü.

Jandarmaya götürüldü: Narin Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:06

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 19 gün sonunda ulaşıldı. Güran’ın kimler tarafından katledildiği henüz bilinmiyor. 

24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında anne, baba, kardeş ve amcaların da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, Güran bugün defnedildi.

AMCA YENİDEN SORGULANACAK

Defin sonrası itirafçının ifadeleri sonrası Güran'ın tutuklu amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. 


Etiketler: #Narin Güran #diyarbakır

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