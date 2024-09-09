Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı: 'Çek o kamerayı!'
Diyarbakır Bağlar'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinde gergin anlar yaşandı. TV100 ekibi, alanda bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti.
Narin Güran'ın cansız bedeni, doğduğu ve katledildiği köy olan Tavşantepe'de toprağa verildi.
CENAZEDE GAZETECİLERE SÖZLÜ SALDIRI
Narin'in cenazesini takip eden basın mensuplarından TV100 ekibi ise sözlü saldırıya uğradı.
Bir kişinin muhabir ve kameramanın üzerine yürüyerek "Çek o kamerayı!" diye bağırdığı anlar görüntülendi.
Muhabir Canan Altıntaş, kendilerine hakaretvari bazı sözler sarf edildiğini de aktardı.
Etiketler: #Narin Güran
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