Japon deprem uzmanından korkutan 'İzmir' açıklaması: 'En kötü senaryoda bile...'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:56

Yaklaşık 32 senedir Türkiye’de yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik deprem bilinci oluşturma çabası ile tanınan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Manisa’da önemli açıklamalarda bulundu.

"İZMİR İÇİN DEPREM BEKLİYORUZ DİYEBİLİRİZ"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen Manisa 6. Kitap Fuarı’na katılarak ‘Çocuklar için deprem güvenliği’ söyleşisi öncesinde açıklamalarda bulunan Moriwaki, “Manisa ve İzmir olarak deprem yönünden çalışma yaptım. 32 senedir Türkiye’deyim. Bu 3 senedir Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere sonra Maraş, Elazığ’dayken Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz" dedi.

"EN KÖTÜ SENARYODA BİLE..."

"Türkiye’ye bakarsak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ, Maraş, Hatay ve denizden Kıbrıs’a giden fay hattı var o da kırılabilir" diyen uzman isim, "Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattının birleştiği yer olan Bingöl, Muş, Bitlis, Van o bölgeler, Marmara Bölgesi ve İzmir bölgesinde deprem bekliyoruz diyebilirim. Manisa’da fay hattı bir kere kırıldığı için depremi İzmir’de bekliyoruz. Marmara için en kötü senaryo olarak 7,9 büyüklüğünde görülebilir ama İzmir için en kötü senaryoda bile deprem 7 büyüklüğünün altında olur" dedi.

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna dikkat çeken Moriwaki bu sürecin çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ve önceliğin toprak zeminlerdeki binalara verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çizgi romandan çocuklar için Türkiye’de ilk defa deprem anında ve önlem olarak neler yapılması gerektiğini anlatan bir kitap hazırladığını ve özellikle çocukların deprem anında paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Moriwaki çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.