Japon fenomen Yoshi Enomoto'ya oturum izni verilmedi: '7 yılım boşa gitti'

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM"

Sosyal medya hesaplarından Türkçe'yi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan video içerikleri paylaşan Enomoto, sosyal medya hesabından çok sevdiği Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.

Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor" dedi.

Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, "Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

8 yıl üst üste oturma izni aldığında süresiz oturmaya başvuru yapabileceğini de dile getiren Yoshi, "Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta" diye konuştu.