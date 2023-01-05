Japon violist Naoko Shimizu, İzmirlilere Adnan Saygun'un eserini seslendirecek

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:10

Japon viyola sanatçısı Naoko Shimizu, Ahmet Adnan Saygun'un anma konseri için İzmir'e geldi. Dünya çapında orkestralarla sahne alan ve kariyerine Berlin Filarmoni Orkestrasının solo violisti olarak devam Naoko Shimizu, yarın İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 6 Ocak 1991'de vefat eden Ahmet Adnan Saygun'un Viyola Konçertosu'nu yarın düzenlenecek anma konserinde seslendirecek.

Ünlü Türk bestecisi Saygun'un adını taşıyan sanat merkezinde verilecek konser öncesi provalarına şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrasıyla devam eden Naoko Shimizu, Saygun'un bestelediği Viyola Konçertosu'nu çok beğendiğini ve uzun zamandır çalmak istediğini belirtti. Naoko Shimizu, "Saygun'un bu eseri, solistten ve aynı zamanda orkestradan da icracıdan da fazla teknik seviye istiyor. Çünkü çok çok zengin bir müzik” diye konuştu.

Türkiye'de çeşitli yerlerde konserler verdiğini, dinleyiciyi çok sıcak ve canayakın bulduğunu anlatan Naoko Shimizu, "Aslında Saygun'un müziğine baktığınızda, orijinal tarafları olmasına rağmen yazılmış müziklerden çok farklı değil. Tabii ki içinde Türk folkloruna ait ögeler işitsek, bulsak da yine de ortak bir dil kullandığını hissetmek zor değil. Uzun zamandır bu müzik üzerine çalışıyorum ve bunun sonucunda da onunla bir yakınlık, bir ilişki kuruyorsunuz. Bazen (Bela) Bartok'a (Macar besteci) benzetebiliyorum ama kendine has çok orijinal tarafları da var" ifadelerini kullandı.

"SAYGUN'UN VİYOLA KONÇERTOSU ÇOK ZOR BİR ESER"

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Orhun Orhon ise konser için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Adnan Saygun'un eserini, doğum yerinde ve adının verildiği sanat merkezinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrasıyla onu anarak seslendireceklerini belirten Orhon, "Daha da keyif veren nokta oldukça başarılı yabancı bir solist bu eseri büyük bir başarıyla seslendiriyor. Türk olarak da bu ayrı bir gurur" dedi.

Saygun'un Viyola Konçertosu'nun zor bir eser olduğunu vurgulayan Orhon, "Saygun, ülkemizde genelde nadir seslendiriliyor. Çünkü teknik anlamda talepkar bir eser. Solistler de yanaşmıyor. Fakat zor olduğu kadar Türkiye'nin o dönem içinden geçtiği bunalımları, aynı zamanda Saygun'un bunalımlarını, onun çerçevesinden, süzgecinden geçmiş hayat deneyimlerini, makam etkileriyle, Türk tınılarıyla ama aynı zamanda onun orijinal buluşuyla da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Naoko Shimizu'nun enstrümanına ve müziğe çok hakim iyi bir müzisyen olduğunu anlatan Orhon, "Türk besteci dediğinizde sanki izole bir toplumun izole bir bestecisiymiş gibi algı oluyor bizde. Halbuki öyle değil. Bir Türk bestecisinin, müzisyeninin dünyada diğerlerinden hiçbir eksiği yok. Aynı zamanda başka bir ülkeden ilgi gösterip gelen yabancı bir viyolacı demek ki eserde bir çekicilik, ortak bir nokta bulmuş ki repertuvarına alıyor ve azımsanacak bir şey değil." diye konuştu.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Saygun'un Viyola Konçertosu ile yarın saat 20.00'de başlayacak konserin ikinci bölümünde ise Borodin, Smetana ve Mendelssohn'un eserleri icra edecek.