Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 'Flying Fox' Fethiye'de

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:28
Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 'Flying Fox' Fethiye'de
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Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı.

Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, özellikleri ile dikkati çekiyor.

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor.

İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Yat, çevredekilerce de büyük ilgi görüyor.


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