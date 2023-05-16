Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:04

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:59

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, zeminin kent genelinde çok zayıf alüvyon bir tabakadan oluştuğuna dikkat çekti.

Yapıların yaş itibariyle süresini doldurduğunu da söyleyen Öziçer, zemin etüt projelerinin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

"6.2-6.6 ARASI BİR DEPREM DAHİ CİDDİ KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR"

İzmir'in tektonik yapısından kaynaklı İstanbul'daki kadar büyük bir depremin beklenmediğini, ancak kentte riskin daha fazla olduğunu ifade eden Öziçer, şöyle konuştu:

"Belki İzmir'in tektonik yapısından kaynaklı İstanbul depremi gibi 7'den büyük bir deprem beklenmiyor ancak risk fazla. Çünkü İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yapılaşmanın altındaki zemin çok zayıf alüvyon tabakasından ibaret. Bu zemine yapılmış yapılarımızın yaşı miadını doldurmuş durumda. Mühendislik hizmeti almamış on binlerce bina var, vatandaşlarımız unutkan ve bilinçsiz. İzmir'de 6.2-6.6 arası bir deprem meydana gelse dahi can ve mal kayıpları ciddi oranda olabilir. Bu konuda aletsel veriler ile bilimsel çalışmalar yapılarak net sayıyı verebiliriz. Ancak yapılacak en kötü senaryoya göre deprem zararını en aza indirecek bilinçlendirme ve bilimsel çalışmaların içinde olmamız gerekiyor.

"KENTSEL DÖNÜŞÜN HIZLANDIRILMALI"

Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler gösterdi ki parsel bazında zemin etüt projelerinin önemi her geçen gün kat ve kat artmaktadır. Her belediyede denetim mekanizmalarının artması gerekirken maalesef İzmir gibi batıya açılan kapı olan şehrimizde 30 ilçe belediyenin sadece 10'unda jeofizik mühendis istihdamı mevcuttur. Yerel yönetimlerin sorumluluğu ve yapabilecekleri biraz daha fazla. Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı. Eğitimler, kuracakları ekipler ile tatbikatlar, deprem hazırlıkları, simülasyon gösterileri ile deprem bilinci ve farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar yapılmalı."