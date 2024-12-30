Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:53

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:53

Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapacak. Peki, JGK 3690 sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı ne zaman? JGK sözleşmeli muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay ve astsubay alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurular; 30 Aralık 2024 günü başlayıp, 15 Ocak 2025 günü saat 23:59'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ve astsubay alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak