Jigolo olmak isteyen 182 kişi dolandırıldı: 1 milyon liralık vurgun
42 ilde 182 kişi, jigolo olmak isterken dolandırıldı. Mağdurların 68'i, 1 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtiklerini, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, Vip ve Gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını belirlendi.
Dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak da kazanç sağladıkları belirlendi.
Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikâyette bulunduğu tespit edildi.
Şebeke elemanlarının 68 mağdura ait toplamda 1 milyon 100 bin Türk lirası ile lüks bir hayat sürdüğü ileri sürüldü.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan teknik takip ve çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Tekirdağ ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.
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