Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferlerde aksama

03 Ocak 2023 Salı, 07:50

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir arıza meydana geldi.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

