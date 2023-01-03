Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferlerde aksama

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin bazı istasyonlarda yapılamadığı bildirildi.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 07:50
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferlerde aksama
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir arıza meydana geldi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.


Kabataş bağcılar Arıza

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