Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden skandal olaya anlamlı tepki

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin Atatürk portresine yapığı saldırıya tepki gösteren Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, okul önünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 13:32
Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden skandal olaya anlamlı tepki
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Kabataş Erkek Lisesi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresine saldırıya tepkiler dinmiyor.

Bugün okul önünde toplanan öğrenciler, "Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi" pankartı açtı.

Öğrenciler burada, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.


BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri de dün, "Ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.


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