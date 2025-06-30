Kabine’de İmralı tartışması: ‘Yeni çözüm süreci yok, güvenlik eksenli ilerliyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine’nin gündeminde, güvenlik ve terörle mücadele başlığı altında İmralı ile iletişim kanallarının değerlendirilmesinin yer aldığı öğrenildi. AKP kanadı, 2013 yılındaki çözüm sürecine yönelik eleştirilerle yeni sürecin değerlendirilmesine ilişkin “Yeni çözüm süreci yok, güvenlik eksenli ilerliyoruz” vurgusu yapıyor. Ancak, cezaevi idaresi üzerinden veya istihbarat kanalıyla İmralı ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiği görüşünün Kabine üyeleri arasında konuşulduğu ifade ediliyor.

Özellikle yerel seçim sonuçlarının ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sosyolojik değişim, bölge seçmeninin tavrı ve olası toplumsal hareketlilik senaryoları da toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında bulunuyor. Ankara kulislerinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da süreçle ilgili kısa bir bilgilendirme yapabileceği iddia ediliyor.

EKONOMİ, ZAM GÜNDEMLERİ DE VAR

Kabine’de en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammına yönelik temmuz ayı planlamaları, kamuda tasarruf paketi, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve dış politika başlıklarının da ele alınacağı belirtiliyor.